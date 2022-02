Ook Italiaan laat Quick-Step vieren in Oman en doet er leiderstrui bovenop: "Eerste overwinning voor de Wolfpack"

Met twee ritzeges van Cavendish was de Ronde van Oman al een succes voor Quick-Step. De Italiaan Fausto Masnada wilde ook zijn duit in het zakje doen: dat deed hij door de vierde etappe naar zijn hand te zetten en meteen ook de leiderstrui te veroveren.

De blijdschap was dan ook enorm. "Het is mijn eerste overwinning voor de Wolfpack. Ik kan je niet vertellen hoezeer ik wilde winnen voor de ploeg!" Masnada had al goeie koersen gereden sinds zijn komst naar het team, met reeds enkele podiumplaatsen, maar een zege was er tot dusver inderdaad nog niet bij geweest.

Het is geen toeval dat een renner als Masnada het haalde aan de aankomst in Muscat. "Het was zo'n harde rit, maar we hebben als ploeg gereden en dat maakte het verschil. Ik wist dat de afdaling een sleutelpunt ging zijn en daar heb ik mijn aanval geplaatst. Ik probeerde het één keer en het bleek het juiste moment te zijn."

Ik heb de hele winter hard gewerkt

Masnada haalt dus de winnaar in zichzelf naar boven. "Ik heb de hele winter hard gewerkt. Om zo vroeg in het seizoen al beloond te worden met een overwinning, is ongelooflijk." Bovendien is hij nu ook leider met een voorsprong van 55 seconden op zijn eerste achtervolger. "Dat ik ook de rode trui om mijn schouders draag, is een grote bonus. We zullen ons best doen om de trui te verdedigen."