Renner van Intermarché-Wanty-Gobert is de sterkste op slotklim Ronde van Oman, Masnada verliest leiderstrui

De renners reden vandaag naar Green Mountain en daar maakte Intermarché-Wanty-Gobert een sterke indruk. Onder meer Rein Taaramaë zorgde er voor dat heel wat renners de rol moesten lossen op de slotklim.

Uiteindelijk besloot zijn ploegmaat Jan Hirt om er alleen vandoor te gaan. Met succes, want de renner kwam ook solo over de streep. Leider Fausto Masnada maakte een goede indruk, maar de Italiaan is wel zijn leiderstrui opnieuw kwijt.

