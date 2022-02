Wereldkampioen tijdrijden niet in de eindstand van de Ronde van de Provence opgenomen na fietswissel

Filippo Ganna eindigde in de Ronde van de Provence op de zevende plaats, maar hij is nu uit het eindklassement geschrapt. De reden voor de diskwalificatie van de wereldkampioen tijdrijden zou een fietswissel zijn.

Filippo Ganna maakte een goede indruk in de Ronde van de Provence. Zo had de Italiaan zelfs even de leiderstrui nadat hij de proloog kon winnen. In de laatste rit liep het echter mis voor de renner van INEOS Grenadiers.

Hij had voor de slotklim namelijk een fiets genomen die al was klaargezet door de ploeg. Het mag niet volgens de reglementen, want Ganna had in de staart van het peloton van fiets moeten wisselen via de volgwagen. Normaal gezien had Ganna op de zevende plaats geëindigd in het eindklassement, maar door deze fietswissel wordt de renner nu gediskwalificeerd.