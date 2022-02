Debuut Peter Sagan voor nieuwe ploeg na vertrek bij Bora-Hansgrohe komt er weldra aan

"De terugkeer op de fiets komt dichterbij voor Peter Sagan", staat op de Twitterpagina van de nieuwe ploeg van de Slovaak te lezen. "De drievoudige wereldkampioen gaat vrijdag zijn debuut voor TotalEnergies maken!" Dan begint de Tour des Alpes Maritimes et du Var, een korte rittenkoers van drie dagen.

Het zal ook afwachten zijn hoe het zit met de conditie van Sagan, die voor de tweede keer besmet geraakte met Covid-19. Na zijn coronabesmetting van vorig jaar sukkelde Sagan lang met een conditionele achterstand. De organisatie van de Omloop Het Nieuwsblad heeft hem ook al aangekondigd als één van de namen op de startlijst.

La rentrée approche pour Peter Sagan... ūüėŹ

Three-time World Champion will make his TotalEnergies debut on Friday‚Ěó

