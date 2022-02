Merlier rijdt Tour wellicht niet en gaat nu al op zegejacht: "Jakobsen heeft beste sprinttrein, maar ik ga uitdaging aan"

Tim Merlier is aan zet. Hij mag proberen om Jakobsen te kloppen in de Algarve. De man die in de Tour en in de Giro vorig jaar een rit won, is ook in 2022 weer één van de troeven van Alpecin-Fenix. Voor de Tour past Merlier dit jaar wellicht, als alles volgens plan verloopt.

Voorafgaand aan zijn deelname aan de Ronde van de Algarve heeft Tim Merlier het in Het Laatste Nieuws over zijn evolutie als sprinter. "Ik kan niet ontkennen dat mijn startsnelheid niet meer is zoals tien jaar geleden. Ik trek iets trager op van nul naar zestig kilometer per uur, maar kan mijn topsnelheid langer volhouden dan voordien." "Bij wijze van spreken kan ik mijn sprint nu driehonderd meter volhouden terwijl dat vroeger misschien tweehonderdvijtig meter was. Ik ben dus een nog betere sprinter geworden", maakt Tim Merlier zich sterk. Een sprinter die deze week ook een man als Jakobsen kan kloppen? "Fabio Jakobsen sprintte indrukwekkend in de Ronde van Valencia. Hij heeft ook nog eens de beste sprinttrein ter wereld, maar ik ga de uitgading graag aan." GIRO UITRIJDEN Bij Alpecin-Fenix hebben ze met Tim Merlier en Jasper Philipsen twee rappe mannen. Voorlopig komen ze dit jaar niet in elkaars vaarwater. Worden ze ook in de grote ronden gescheiden? "Die kans is groot, maar dat zal het seizoen uitwijzen. Ik sta er op voor de Giro. Misschien doet Jasper de Tour? Het is mijn bedoeling om de Giro uit te rijden en dan is de combinatie met de Tour niet simpel."