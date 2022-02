'Ook Belgische renner geveld door corona: Dylan Teuns wegens besmetting niet gestart in Ruta del Sol'

Corona heeft zo zijn invloed op deelnemerslijsten van koersen. Dylan Teuns is er in de Ruta del Sol niet bij vanwege een coronabesmetting. Zijn ploeg Bahrein Victorious is hierdoor met slechts zes renners aan de start verschenen.

De eerste etappe in de Ruta del Sol is inmiddels van start gegaan en dat gebeurde zonder Dylan Teuns aan de startlijn. Opvallend was al dat Bahrein Victorious op sociale media aankondigde dat het met slechts zes renners van start zou gaan. Sporza heeft inmiddels vernomen dat ook Dylan Teuns in principe deel ging uitmaken van de selectie, maar dat hij ontbreekt vanwege een coronabesmetting. Het coronavirus houdt wel meer bekende namen weg uit de Ruta del Sol. Teuns is de eerste bekende Belgische wegrenner, uitgezonderd veldrijder Thibau Nys, die recent positief testte. TWIJFELS OVER DE OMLOOP Overigens staat ook de Omloop Het Nieuwsblad op zijn programma en die komt er toch ook al aan op 26 februari. Het is dus afwachten of Teuns aan de Omloop wel zal kunnen meedoen.