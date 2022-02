🎥 Egan Bernal deelt knappe video op hometrainer

Het is ondertussen bijna een maand geleden dat Egan Bernal een zware val maakte op training.

Bernal knalde op training in Colombia op een geparkeerde bus. Even werd gevreesd voor het einde van zijn leven, later ook voor zijn carrière.

Ondertussen stuurt de Colombiaan steeds meer hoopgevende berichten de wereld in. Nu laat hij in een video zien dat hij al op een hometrainer zit.

Het zijn de eerste stapjes om weer te fietsen, al is het ook duidelijk dat de revalidatie nog heel veel tijd zal innemen. “Laat nooit iemand je vertellen dat je iets niet kunt”, klinkt het bij Bernal.