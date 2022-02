Groepje Van Vleuten blijft niet voorop en wereldkampioene Balsamo maakt het af in eerste rit Setmana Valenciana

In de Setmana Valenciana, een rittenkoers vorig jaar gewonnen door Van Vleuten, is wereldkampioene Elisa Balsamo als eerste aan het feest. De Italiaanse was de snelste van een uitgedunde groep aan de aankomst van de openingsetappe in Gandia.

UAE-renster Rica Magnaldi had wel zin in een solo. Meer dan twee en een halve minuut kreeg ze echter niet van het peloton. In de loop van de etappe zag ze haar voorsprong reeds verkleinen, het was onvermijdelijk dat de Italiaanse teruggegrepen zou worden. In de finale spatte het bergop volledig uit mekaar, met drie rensters die zich de sterksten toonden: Annemiek van Vleuten, Marta Cavalli en Mavi García. Santesteban, Uttrup Ludwig en Ewers sloten later opnieuw: zo vormde zich er een kopgroep van zes. HERGROEPERING NA SLOTKLIM Er moest dan nog meer dan tien kilometer gereden worden tot aan de finish, terwijl het zwaarste achter de rug was. Zo kwam het tot een hergroepering en was een uitgedunde groep van een dertigtal rensters op weg naar een sprint. Elisa Balsamo demonstreerde aan de finish nog maar eens haar snelheid, zoals ze dat ook op het WK deed vorig jaar.