Jan Bakelants liep stevige verwondingen op aan valpartij in Ruta del Sol

Jan Bakelants van Intermarché – Wanty Gobert viel op 1,3 kilometer van de finish van de eerste rit in de Ruta del Sol.

“Ik wou me links positioneren, maar er kwam in ons groepje een golf, waardoor ik in de goot belandde. Het lag daar vol grind en ik sloeg onderuit. Daardoor heb ik op de linkerzijde van mijn lichaam hier en daar diepe schrammen.”

Bakelants werd geklasseerd op 37 seconden van ritwinnaar Rune Herregodts.