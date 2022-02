VOORBESCHOUWING: Bora-Hansgrohe is 'klassementploeg' in grote ronden na vertrek van Peter Sagan

Nu het wegseizoen weer begonnen is, is het tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: Bora-Hansgrohe.

SAMENSTELLING PLOEG

Het zal nog enkele keren aan bod komen: Peter Sagan heeft Bora-Hansgrohe verlaten, met in zijn kielzog enkele volgelingen. Bora maakt zo helemaal de omslag waar het al een paar jaar mee bezig is: meer inzetten op klassementen in grote ronden. Vlasov, Hindley en Higuita zijn ferme aanwinsten op dat vlak. Uijtdebroeks hopelijk ook, op lange termijn. Bennett moet in de sprint de vervanger worden van Ackermann.

PLUSPUNTEN

Het vertrek van Peter Sagan. Hoe kan zoiets positief uitdraaien? Wel, omdat er meer ademruimte komt voor andere renners, die tot dusver in zijn schaduw stonden. Jordi Meeus bijvoorbeeld schuift op in de hiërarchie bij de sprinters. In die sprints moet Bennett Bora-Hansgrohe weer vaker laten zegevieren dan dat in het laatste jaar van Ackermann het geval was.

Daarnaast kan Bora-Hansgrohe nu toch wel een indrukwekkend blik renners opentrekkenn dat ver kan geraken in een grote ronde, met Buchmann, Higuita, Hindley, Kelderman en vooral Vlasov. Laatstgenoemde zou zijn potentieel helemaal moeten kunnen waarmaken. In de zwaardere klassiekers geldt dit ook voor Maximilian Schachmann, die eens een echt grote eendagskoers zou moeten kunnen winnen.

MINPUNTEN

Het vertrek van Peter Sagan, die toch nog altijd een renner van wereldklasse is die elk jaar goed is voor een ritzege in een grote ronde. Meer nog dan dat geeft hij een bepaalde uitstraling aan de ploeg en die valt nu weg. Door hem te laten gaan is een volledig nieuwe weg ingeslagen, maar dat brengt ook enige onzekerheid met zich mee.

X-FACTOR

We kijken onder meer uit naar hoe de twee Belgen in de ploeg het doen en hoe Danny van Poppel de overstap van Intermarché naar Bora-Hansgrohe verteert. Maar in zijn geheel gezien is het vooral tijd voor Aleksandr Vlasov om te oogsten. Op zijn 25ste begint hij stilaan meer als gevestigde waarde te gelden in het peloton dan als jong talent. Hij is podiumrijp in een grote ronde.