Lotto Soudal komt in UAE Tour aan de start met welgeteld... vier renners: "Ziektegevallen en druk programma"

John Lelangue komt met een verklaring. "Dat we maar met vier renners kunnen starten, heeft te maken met een aantal ziektegevallen die pas op het laatste moment aan het licht kwamen en het drukke programma met naast de UAE Tour ook de Ruta del Sol, Tour des Alpes Maritimes et du Var, Omloop Het Nieuwsblad, Faun-Ardèche Classic, Kuurne-Brussel-Kuurne en Drome Classic."

Uiteraard hadden ze dit bij Lotto vooraf helemaal niet in hun gedachten. "We hadden het zelf ook liever anders gezien, maar hier hebben we helaas geen invloed op. De gezondheid van onze renners staat altijd voorop. In overleg met onze ploegarts en de dokter van de UCI en volgens ons interne covid-protocol, hebben we deze beslissing moeten nemen."

Sunday starts the #UAETour, the first WorldTour event of the season! πŸ‡¦πŸ‡ͺ



Due to several cases of illness, the team will start with four riders. Read more here πŸ‘‡https://t.co/gKzzTEwKnF