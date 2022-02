Onverwacht vuurwerk in de Ruta del Sol: Ineos-youngster Magnus Sheffield viert op zijn 19de eerste profzege

De renners maken de koers, werd in de Ruta del Sol nog eens bewezen. Ineos en Magnus Sheffield maakten maximaal gebruik van het feit dat de koers volledig ontplofte in de laatste dertig kilometer. Een eerste profzege voor de amper 19-jarige Amerikaan.

De derde etappe in de Ruta del Sol leek op maat te zijn van de sprinters, maar één van de klimmetjes was toch lastig genoeg om het vuur aan de lont te steken. Het was Kämna die met de eerste aanval kwam en daarna volgde er nog een spervuur aan demarrages.

Ook Simon Yates plaatste op een gegeven moment een aanval. De leiderstrui was in gevaar, want Covi verzeilde in een tweede groep, zonder ploegmaats aan zijn zijde. De Italiaan kon toch weer vanuit de achtergrond komen aansluiten en ook Miguel Ángel López zorgde er voor dat hij niet op een definitieve afstand werd gezet.

SHEFFIELD SNELT IN CHAOS NAAR ZEGE

Uiteindelijk vormde er zich zo een groep van ruim twintig man, zonder uitgesproken spurters daarbij, dat leek af te stevenen op een oplopende sprint. In de laatste drie kilometer kwam het tot een val in die eerste groep. Zo ontstond er nog meer chaos en Magnus Sheffield sloeg erin om in de voorlaatste kilometer een gaatje te slaan. De Amerikaan van Ineos gaf die bonus niet meer af. Stan Dewulf werd derde, Mauri Vansevenant vijfde.