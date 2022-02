Dewulf tracht ontgoocheling weg te steken na knappe top 3 in Ruta del Sol: "Geeft vertrouwen voor klassiekers"

Stan Dewulf zou heel graag eens in de klassiekers uitpakken. Zijn top 3 in de derde rit van de Ruta del Sol doet alvast het beste verhopen. Al bracht diezelfde uitslag ook wel enige teleurstelling met zich mee. Je krijgt immers niet elke dag de kans om te winnen.

"Ik heb gemengde gevoelens", verkondigt Stan Dewulf na zijn derde plaats in Otura. "Ik ben heel tevreden over mijn vorm bij mijn terugkeer naar de koers, maar ik ben een beetje ontgoocheld over het mislopen van de overwinning."

Dewulf vertrok eind januari nog naar de Sierra Nevada om daar achttien dagen te gaan trainen. "Je weet nooit hoe het gevoel gaat zijn na een hoogtestage. Nu ben ik wel gerustgesteld. Dit geeft me vertrouwen voor eerste voorjaarsklassiekers die eraan komen. We kwamen hier om daar naar op te bouwen met het team."

WERKEN VOOR O'CONNOR

Een volgende kans om zelf een goede uitslag te laten noteren, komt er in de Ruta del Sol wellicht niet. Nu is het aan een teamgenoot van hem. " Ben O'Connor is goed geplaatst in het algemeen klassement. We zullen voor hem werken in de lwee laatste ritten, zodat hij een zo goed mogelijk resultaat kan behalen."