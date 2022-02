Eeuwige rivalen maar ook veel respect van Greipel: "Cavendish is nog steeds de snelste"

Tot zijn 39e hield hij het vol als profrenner, ondertussen heeft André Greipel er zijn eerste winter opzitten als renner op pensioen. Maar zijn mening over de koers heeft hij behouden.

22 ritoverwinningen heeft hij in grote rondes, waarvan 11 in de Tour én de sprinttrui in de Ronde van Spanje. De laatste jaren was de ster van de gorilla echter tanende en besloot hij een punt achter zijn carrière te zetten.

ZIjn situatie was de voorbije jaren vergelijkbaar met Cavendish. Hoe hard ze ook probeerden, de grote overwinningen leken tot het verleden te behoren. Maar zijn grote rivaal van menig Toursprint kwam bij Quick.Step helemaal terug boven drijven.

"In Oman kon je zien dat hij nog steeds de snelste is. Ik snap niet dat ze hem thuislaten voor de Tour. Ik werd gek verklaard toen ik vorig jaar zei dat Mark weer op niveau was, maar kijk naar zijn overwinningen in de Tour. Ik snap het lastig parket waar de ploeg in zit met Jakobsen, het is een lastige keuze. Ik zou alleszins geen twee sprinters meenemen, dan is er altijd eentje te veel", vertelt Greipel in een uitgebreid interview voor WielerFlits.