Nog één keer knallen: Wat brengt Sluitingsprijs in Oostmalle nog?

Traditiegetrouw komt het veldritseizoen aan een einde in Oostmalle. Ook dit jaar is dat het geval.

De oorlog tussen Oekraïne en Ruslang mag dan misschien wel nakend zijn, maar toch moet het oefendomein voor F16's in Malle zondag plaatsmaken voor de cyclocross. Net zoals elk jaar krijgen de renners een parcours voorgeschoteld tussen het zand en het bos.

Klinkt als een kolfje naar de hand voor Laurens Sweeck. De renner van Pauwels-Sauzen BIngoal was de voorbije twee jaar de primus in Oostmalle en mag ook vandaag oge verwachtingen koesteren. Bovendien zal de concurrentie vooral uit de eigen ploeg komen: geen Aerts, geen Pidcock, geen Wout van Aert, geen Mathieu van der Poel, geen Van der Haar enzovoort.

Bij de vrouwen is er ook geen plaats voor wereldkampioene Marianne Vos, al is dat minder verrassend. Denise Betsema, de laureate van vorig jaar, staat alvast wel aan de start om een reeksje neer te zetten in Oostmalle. Verwacht wordt dat ze een duel zal strijden met Annemarie Worst, die het de voorbije jaren ook altijd uitstekend deed in Oostmalle, en natuurlijk met Lucinda Brand. De Nederlandse won dit seizoen bijna alles (geen WK) en kan in Oostmalle haar twintigste zege van het seizoen pakken.