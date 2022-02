Egan Bernal openhartig: "Besefte de ernst niet, tot chirurg me vertelde dat kans 95 procent was dat ik was overleden"

Liefst 95% was de kans dat Egan Bernal zou zijn overleden door zijn horrorcrash. Er openhartig over praten, daar heeft de Colombiaan geen problemen mee. Hij is vooral dankbaar dat hij nog in leven is. Zelf had hij ook het karakter om door de pijn heen te bijten.

"Ik ben blij dat ik leef. Het is een tweede kans", vertelt Egan Bernal in een interview aan Semana. "Het is alsof ik wedergeboren ben en ik geniet van alle kleine dingen." Toen hij na zijn val op training in het ziekenhuis belandde, was het vechten tegen de zeer. "Ik had ondraaglijke pijn, het is de grootste pijn van mijn leven geweest."

PERCENTAGES

Al had Bernal dan nog niet meteen door hoe dicht hij bij een fatale afloop was gekomen. "Ik besefte de ernst niet, tot de neurochirurg me alles uitlegde en met percentages kwam. Dat de kans 95 procent was dat ik was overleden aan de gevolgen van de val of een dwarslaesie (verlamming, red.) had kunnen oplopen."

Bernal kwam er toch weer door. Belangrijk was dat die eerste operaties succesvol verliepen. "De chirurg had honderden operaties van deze aard had gedaan en ik was de tweede bij wie het goed was gegaan."