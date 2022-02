Fransman begint als leider aan eerste rit in lijn in Ronde van Rwanda

In de Ronde van Rwanda staat de eerste rit in lijn op het menu, nadat een Fransman de proloog reeds naar zijn hand zette. Dat was een kolfje naar de hand van Alexandre Geniez, die zo meteen prima begint bij zijn nieuwe ploeg.

Alexandre Geniez reed de voorbije vier jaar voor AG2R. Die formatie heeft hij nu ingeruild voor TotalEnergies, tevens de nieuwe ploeg van Peter Sagan. Na reeds in actie te komen in de Saudi Tour, is Geniez momenteel in Rwanda te vinden voor de plaatselijke rittenkoers. Daar is de Fransman alvast stevig van start gegaan.

Geniez was duidelijk de beste in de proloog van vier kilometer in en rond Kigali. Hij werkte de proloog af in 4 minuten en 41 seconden en was zo de enige die gemiddeld boven de 51 kilometer per uur ging. Geniez was zo zes seconden sneller dan de Colombiaan Restrepo, die beslag legde op de tweede plaats. Ten opzichte van zijn landgenoot en ploegmaat Dujardin was Geniez zeven seconden sneller.

OPLOPENDE FINISH

Gevolg is dat Geniez ook de leiderstrui aantrekt voor de eerste rit in lijn. Startplaats is opnieuw Kigali. De aankomst ligt na 148,3 kilometer in Rwamagana. Met de Kibagabaga en de Ntuga staan er twee klimmetjes van derde categorie op het programma. Na 83 kilometer bereikt het peloton een eerste keer Rwamagana, waarna er nog lokale ronden worden afgelegd. De oplopende finish zouden de renners dus goed moeten kennen.