Yves Lampaert legt de bal in het kamp van Jumbo-Visma: "Aan hen om zaterdag de koers te controleren"

Jumbo-Visma hoopt zaterdag Quick-Step het vuur aan de schenen te leggen in de Omloop. Lampaert ontkent niet dat Jumbo-Visma versterkt uit de winter is gekomen. Dat verkondigen ze bij de Nederlandse formatie ook. Dan mogen ze meteen ook de koers controleren, vindt Lampaert.

Yves Lampaert blikt in Het Laatste Nieuws vooruit naar de Omloop Het Nieuwsblad. "We starten met vier kopmannen: Sénéchal, Asgreen, Štybar en ik. Misschien is Asgreen nog iets meer beschermd dan de andere drie."

ZIEKJES

En hoe zit het met Lampaert zelf? "Mijn piek is pas voor de periode van Harelbeke tot Roubaix, maar ik voel mij nu al goed. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje ziek ben geworden: sinusitis, vaste kost in deze periode." Afwachten hoe dat dus evolueert de komende dagen.

Het is vooral uitkijken of Quick-Step de beste klassieke ploeg blijft. "Ik hoor dat ze bij Jumbo-Visma zeggen dat ze sterker zijn dan onze ploeg. Misschien is dat wel zo. Ze hebben goeie transfers gedaan, maar als ze het ook zelf zeggen, mogen ze dat ook bewijzen. Het is aan hen om zaterdag de koers te controleren."