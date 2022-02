Onverwachte nieuwe leider in UAE Tour: "We zullen wel zien"

Niet Filippo Ganna, maar wel de Zwitser Stefan Bissegger is de nieuwe leider in de UAE Tour.

De Zwitser zette de tijdrit naar zijn hand, terwijl iedereen verwacht had dat wereldkampioen Filippo Ganna die zou winnen.

Bissegger had uiteindelijk zeven seconden voorsprong op de Italiaan. “Ik voelde me op voorhand al heel goed en had heel veel kracht. Ik wist meteen na de finish al dat ik erg goed had gereden”, klonk het in het flashinterview.

Bissegger had geen gemakkelijke winter achter de rug, met onder andere een polsbreuk. “Het is altijd goed om te winnen, maar je weet niet of iemand die na je komt de beste dag van zijn leven heeft.”

De etappe van morgen lijkt geen gemakkelijke opdracht voor de Zwitser om zijn leiderstrui vast te houden. “We zullen wel zien”, reageerde hij nog.