Iljo Keisse begint aan laatste jaar: "Iets winnen, al is het een kermiskoers"

Iljo Keisse neemt dit jaar afscheid van zijn rennerscarrière, maar dat wil hij niet zomaar laten passeren.

De 39-jarige Keisse vertrekt zaterdag in het Kuipke in Gent in de Omloop Het Nieuwsblad en zet daar eind dit jaar in zijn laatste Zesdaagse van Gent ook een punt achter zijn carrière.

“Ik ben supertevreden over de carrière die ik heb gehad. Zoals ik vaker heb gezegd: als je puur naar de cijfertjes kijkt, ben ik zeker niet het grootste talent”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. “Als je ziet wat voor toprenners er allemaal voor Quick-Step hebben gereden, dan is het fenomenaal dat ik hier bezig ben aan mijn dertiende seizoen.”

Keisse kent ook zijn opdracht. “Op dit moment rijd ik bijna altijd in dienst van andere renners. Dat is mijn rol, waar ik in de loop der jaren ben ingerold en daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar ik ben niet met koers begonnen met het idee: En nu ga ik eens heel mijn carrière voor iemand anders rijden. Wat me na mijn afscheid het meeste zal bijblijven, zijn de koersen die ik zelf heb gewonnen. De rit in de Giro en de Ronde van Turkije. Maar de Omloop Mandel-Leie-Schelde net zo goed.”

En dit jaar wil hij zeker nog iets winnen. “Dat mag een kermiskoers zijn waar niemand om geeft, voor mij zou dat geweldig zijn. Maar in de ploeg met onze kwaliteit is het niet simpel om in een positie te komen waarin je kan winnen. Los van de toprenners, maar iemand als Dries Devenyns - die altijd voor Julian Alaphilippe rijdt - verdient ook een keer zijn kans. Vooraleer we bij mij zijn als kopman, zijn er veel de revue gepasseerd. Ik ga het ergens onderweg moeten afdwingen.”