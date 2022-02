Trek-Segafredo laat verkenning van de Omloop aan zich voorbijgaan

Sportdirecteur Steven de Jongh gaat enkel met Daan Hoole op verkenning voor de Omloop Het Nieuwsblad.

Een officiële verkenning is er met Trek-Segafredo niet gepland. "Een deel van de jongens die aan de start komen in Gent vertoeven vandaag nog in Tenerife. Dat is niet het geval voor Daan Hoole en met hem trek ik donderdag op pad om de laatste 75 kilometer van de Omloop Het Nieuwsblad te gaan verkennen", vertelt Steven de Jongh.

"Stuyven en co zijn niet tijdig terug in België om ook nog deel te nemen aan die verkenning. Het is bovendien nog wat puzzelen wat betreft de definitieve selectie. Het blijven coronatijden. Onze ervaring leert dat de laatste tijd wel enkele jongens positief durven te testen."

Mads Pedersen is er op Kuurne-Brussel-Kuurne niet bij. "Mads is er zeker niet bij dit weekend. Aangezien Parijs-Roubaix zo laat valt in het voorjaar kiest hij ervoor om nog een extra trainingskamp in te lassen en dus de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne te laten schieten."

Wat er dit weekend al mogelijk is, is voor heel wat ploegen nog koffiedik kijken. Ook voor Trek-Segafredo. “Jasper Stuyven heeft nog geen enkele wedstrijdkilometer op de teller staan dit seizoen. Hij is in principe onze kopman en het is af te wachten hoe hij terugkomt uit Tenerife waar hij een hoogtestage doormaakte. Die stage kan goed uitvallen maar ook helemaal tegenvallen. Reken ons alvast dus maar niet bij de favorieten voor winst zaterdag.”