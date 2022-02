🎥 Jasper Philipsen knalt in het groen naar een nieuwe zege: "Blij dat ik goed kan presteren op het hoogste niveau"

In het groen naar een nieuwe zege knallen: Jasper Philipsen realiseert datgene wat voor vele sprinters het droomscenario is. Het was ook al zijn tweede ritzege in de UAE Tour die Philipsen boekte op het Al Marjan Island. Knap, in dit deelnemersveld.

In de vorige sprint was het net niet voor Philipsen. "We proberen elke keer lessen te trekken uit onze fouten. De eindstreep lag dicht bij ons hotel, we konden deze ochtend dus al eens gaan kijken. We maakten een plan op en deden het heel goed. Superblij met deze tweede ritzege."

Automatisch doet de groene trui zo ook een prima zaak voor het puntenklassement. Belangrijk, of niet? "Het belangrijkste is om te gaan voor rirtzeges. We hebben er nu al twee, morgen is er opnieuw een kans. We gaan er dan weer voor met dezelfde ambitie. Het moreel is goed binnen de ploeg."

Winnen in een deelnemersveld met mannen als Bennett, Groenewegen en Démare is niet simpel. Hoe werkt Philipsen aan zijn sprint? "Ik werk niet specifiek om een betere sprinter te worden, ik werk om een betere wielrenner te worden in het geheel. Naarmate je ouder gaat worden, word je normaal ook sterker. Op deze leeftijd kan ik stappen vooruit zetten en ik ben blij dat ik goed kan presteren op het hoogste niveau."