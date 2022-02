🎥 Tchmil leeft dicht bij oorlogsgebied en belt naar Museeuw: "Ik weet niet of ik er morgen of overmorgen nog ga zijn"

Voor Andrei Tchmil komt de oorlog wel heel erg dichtbij. Tchmil en Museeuw hadden onlangs nog telefonisch contact en in dat gesprek deed die eerste het relaas van de moeilijke omstandigheden waarin hij nu leeft. Museeuw onthulde dit in een pakkende video.

Johan Museeuw plaatste een filmpje op zijn Facebookpagina waarin hij wou meedelen wat zijn vroegere collega Andrei Tchmil momenteel doorstaat. ""We hebben vroeger veel oorlogen uitgevochten op de fiets, maar nu zit ik midden in een oorlog", zegt hij. "Ik woon op het grensgebied op 100 kilometer van waar er gevochten wordt en ze schuiven op. Ik heb mijn vrouw en ons zoontje van één jaar oud weggestuurd naar Roemenië.""

Zelf is Tchmil niet van plan om te vluchten. ""Ikzelf ga hier blijven, ik ga onze woning verdedigen. Ik weet niet of ik er morgen of overmorgen nog ga zijn, maar ik geef je een dikke kus." Dan word je daar stil van. Daarvan komt het haar recht op je armen."

Museeuw spreekt zich dan ook uit tegen de oorlog die enkele dagen geleden begon na de inval van Rusland in Oekraïne. "Ik hoop dat die onzin daar stopt. Andrei, bedankt voor je telefoontje en ik hoop uit de grond van mijn hart dat we kunnen blijven bellen met mekaar."