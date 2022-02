Jumbo-Visma vreest geen vroege piek: "Trainingen waarvan we weten dat Wout heel goed wordt nog weggelaten"

Wout van Aert pronkte al met de trofee van de omloop. Bij Jumbo-Visma vrezen ze niet dat zijn piek te vroeg komt en rekent erop dat Van Aert zijn vorm kan aanhouden doorheen het voorjaar. En niet alleen dat: Van Aert moet de komende maanden nog beter worden.

Head of Performance Mathieu Heijboer schetst in HLN wat hij het strafste vond aan de prestatie van Van Aert in de Omloop. "De manier waarop hij zijn ploegmaats veel beter heeft gebruikt dan de voorbije jaren. Toen was Wout altijd zeer actief. Hij wou vaak zelf dingen oplossen. Zaterdag hebben we hem in de prefinale veel minder gezien. Pas toen de finale op de Berendries begon, kwam hij in beeld."

Het is wel de vraag of zijn piek niet te vroeg komt. "Dat zullen we pas in april weten. We zijn geen waarzeggers, maar ons trainingsplan en programma is er wel op gericht dat hij nog kan groeien. We kunnen bepaalde types van trainingen in zijn voorbereidingsprogramma weglaten of toevoegen."

VOOR TIJDRITWINST GAAN IN PARIJS-NICE

"De trainingen waarvan we weten dat Wout echt heel goed wordt, hebben we nog weggelaten", benadrukt Heijboer. "Waardoor we nog steeds heet vertrouwen hebben dat hij kan verbeteren. Tussen Parijs-Nice en Milaan-Sanremo ligt er nog een week waarin hij in België specifiek kan trainen. Ook van Parijs-Nice zal hij nog groeien. Wout heeft de ambitie om de tijdrit van Parijs-Nice te winnen."