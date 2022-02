Nummer 2 uit de Tour van vorig jaar bewijst zich opnieuw bij Jumbo-Visma: "Goede seizoensstart altijd belangrijk"

Bij Jumbo-Visma hebben aardig wat troeven. De man die vorig jaar in de Tour eindigde als nummer 2 uit het eindklassement, trekt de goede lijn door. Jonas Vingegaard kwam als eerste over de meet in de Drôme Classic en heeft net als vorig jaar al snel een overwinning beet.

In 2021 verwezenlijkte de Deen die in de UAE Tour, ditmaal dus in de Drôme Classic. "Dat is een opluchting", aldus Vingegaard, die hiermee meteen verwijst naar de Ardèche Classic een dag eerder. "Dat was niet mijn beste dag", gaf hij eerlijk toe.

Ik vermaak me wel op deze parcoursen

Een dag later verging het Vingegaard dus een pak beter. "In deze omgeving liggen geen hoge bergen, maar het gaat de hele dag op en neer en dat maakt het zwaar. Ik vermaak me wel op deze parcoursen. Ik ben blij met de manier waarop ik gewonnen heb."

Vingegaard geeft aan dat er nog ruimte is voor verbetering, maar doet alleszins vertrouwen op met die eerste overwinning van het seizoen. "Het is altijd belangrijk om een goede seizoensstart te hebben."