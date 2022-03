Michael Matthews krijgt eindelijk wat hij wil in de Strade Bianche: "Altijd al een droom van mij geweest"

Met Michael Matthews zal er een extra grote naam op de startlijst van de Strade Bianche prijken. Dat was de vorige jaren niet het geval. Dag lag zeker niet aan de renner in kwestie, want die heeft een enorme bewondering in de Strade.

"Het is altijd al een droom van mij geweest om de Strade Bianche te rijden", verklaart Matthews openlijk zijn liefde voor de Italiaanse eendagskoers. "Vele jaren heb ik er op aangedrongen. In het verleden was ik altijd aan het trainen of focuste ik op de voorbereiding op Parijs-Nice, waardoor ik niet kon meedoen aan de Strade." ICONISCHE KOERS Dat heeft de goesting bij de Australiër om toch de Strade Bianche eens te rijden alleen maar aangewakkerd. "Het is zo'n iconische koers, met al die wegen op en af doorheen de Toscaanse heuvels. Ik kijk er echt naar uit om te starten." Het zal voor Matthews de eerste wedstrijd worden sinds de Challenge Mallorca. "Ik heb een heel goede voorbereiding gehad, alles ging volgens plan. Ik moest enkel een korte pauze inlassen omdat ik Covid had, maar ik voel me nu goed en ik kijk er naar uit om het volgende koersblok op gang te brengen."