UAE boven in de Trofeo Laigueglia: volledig podium ingepalmd door dezelfde ploeg

Met de Trofeo Laigueglia stond een mooie Italiaanse koers op het programma. UAE bracht verschillende renners vooraan in de koers en maakte daar maximaal gebruik van. Polanc, Covi en Ayuso zorgden voor een opmerkelijk podium.

Wat op veel applaus kon rekenen, was de actie van Drone Hopper-Androni Giocattoli om met zijn allen in de Oekraïense kampioenentrui te starten. Eens de start gegeven was, ging uiteraard alle aandacht weer naar de koers. Zoals vaak kwam een vroege vlucht tot stand; Eens die opgeraapt was, vormde zich een kopgroep van meer dan twintig renners.

Met de finale die steeds dichterbij kwam, werd die eerste groep ook steeds meer uitgedund. Die werd met nog een tiental renners voorin aangevat. Met daarbij overigens ook een goeie Jan Bakelants. Met Lorenzo Rota was het een ploegmaat van hem die zich helemaal voorin kon positioneren, samen met Covi en Ayuso.

POLANC KOMT TERUG

Polanc kwam echter nog terug uit de achtergrond en kon de anderen vooraan op lengten zetten met de finish in zicht. Covi en Ayuso kwamen als tweede en derde over de streep: het volledige podium werd dus ingepalmd door renners van UAE!