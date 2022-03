🎥 📷 Chaos met fietsers en wagens op parcours maar Van Dijk houdt hoofd koel en wint tijdrit Bloeizone Fryslân Tour

Ellen van Dijk heeft nog eens haar tijdritcapaciteiten getoond. Met fietsers en wagens op het parcours waren het voor sommige rensters verre van ideale omstandigheden in de Bloeizone Fryslân Tour, de opvolger van de Healthy Ageing Tour.

Een tijdrit van veertien kilometer van en naar Surhuisterveen had de Bloeizone Fryslân Tour te bieden op de eerste dag. De organisatie kende wel heel wat problemen om alles ordelijk te laten verlopen. Fietsers die in dezelfde om de omgekeerde richting van de rensters op het parcours fietsten, wagens of een camionette op het parcours: het was geen fictie, wel de chaotische realiteit.

Naast overeind proberen te blijven in deze omstandigheden, ging het uiteraard ook nog altijd om de sportieve prestaties. Shari Bossuyt reed een verdienstelijke tijdrit, onze landgenote gaf 1'10" toe op wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk, een rasechte specialiste.

Eens zij de beste tijd neerzette, was het enkel nog kijken of Marlen Reusser die misschien kon verbeteren. Reusser vertrok als laatste en kreeg een duidelijk tijdsverschil aan de broek: 25 seconden. Haar tijd was slechts voldoende voor de derde tijd. Reijanne Markus was tweede, zij deed er 7 seconden langer over dan Van Dijk om de tijdrit af te leggen.