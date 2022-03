Het blok rond Wout van Aert gesmeed op de Teide: "Wout komt altijd goed terug van die berg"

De hoge verwachtingen rond het vernieuwde blok rond Wout van Aert werden ingelost. Op de Teide zat de klassieke kern van Jumbo-Visma weken samen en daar is blijkbaar toch een bepaalde chemie ontstaan. Daardoor hoeft Van Aert pas in de finale met zijn cartouches komen.

"Hij moet maar beginnen koersen op dertig kilometer van het einde", merkt Dirk De Wolf op in Extra Time Koers. "Vorig jaar was hij al bezig op zestig kilometer van het einde, om te controleren en gaatjes dicht te rijden. Vorig jaar heb ik nooit gezien dat Jumbo-Visma zo bergop de forcing voerde in klassieke wedstrijden."

GOED TRAININGSKAMP

De investeringen komen er dus nu al uit. Er is natuurlijk ook de nodige energie in gestoken. "Ze hebben er op de Teide een echt goed trainingskamp van gemaakt. Een Nathan Van Hooydonck zie ik alleen maar beter worden, Laporte was el een goede renner. Ze zijn gegroeid, ze trekken zich aan mekaar op. De 'moral' is er. Tiesj Benoot reed echt ongelooflijk."

Dirk De Wolf is een voorstander van trainen op de Teide. "Wout komt altijd goed terug van die berg. Je moet de motor hebben om constant op de Teide te trainen. Je rijdt daar naar beneden en je rijdt wattages die je hier op het vlakke nooit kunt halen. Je kunt op een paar plekken dat compenseren, maar niet zoals op de Teide."

WEINIG PLAATS OP DE TEIDE

Waarom zit dan niet iedereen daar? "Er is geen plaats voor iedereen, het zit snel vol. UAE, Ineos en de ploeg van Wout zitten daar en boeken meteen voor een paar jaar."