Wereldkampioene tijdrijden krijgt voor overwinning... giftbox met seksspeeltjes: "Prijzen gaan erop vooruit"

Een overwinning in het wielrennen kan een bijzondere prijs opleveren. De wereldkampioene tijdrijden is daar ook achter gekomen. Ellen van Dijk won de openingstijdrit in de Bloeizone Fryslân Tour. Of beter gezegd: in de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour.

En dan hebben we het niet over de roze leiderstrui die gepaard gaat met haar ritzege. Al is dat ook wel al iets anders dan die regenboogtrui. EasyToys is een erotische webwinkel die haar naam verleent aan deze Nederlandse rittenkoers.

EasyToys Bloeizone Fryslân Tour is de nieuwe naam van de wedstrijd die vroeger bekend stond als de Healhy Ageing Tour. Eén van de bijhorende prijzen voor de winnaressen in deze koers is, jawel, een giftbox met seksspeeltjes. Daar poseerde Ellen van Dijk alvast mee tijdens de podiumceremonie in Surhuisterveen.

Prizes in women’s cycling are improving 😅. You can leave tips on how to use it in the comments😂 pic.twitter.com/Fh23MVG4vv — Ellen van Dijk (@ellenvdijk) March 3, 2022

"De prijzen in het vrouwenwielrennen gaan erop vooruit", moet Van Dijk er zelf mee lachen op Twitter. "Tips hoe dit te gebruiken kun je achterlaten in de comments", voegt ze eraan toe. Ook de winnaressen van rit 2 en rit 3 zullen dus op eenzelfde manier in de prijzen vallen.