Houden trainingsongevallen na val van Amy Pieters ook Kopecky bezig? "Het is altijd mogelijk om ten val te komen"

Sinds het trainingsongeval van Amy Pieters hopen ze bij de ploeg van Lotte Kopecky vurig dat het goed mag komen met de Nederlandse. Pieters ligt nu al twee maanden in coma. Is het gevaar op de weg nu een thema dat constant door de hoofden speelt bij SD Worx?

Het is een vraag die we Lotte Kopecky, die dit seizoen de overstap naar SD Worx maakte, voorlegden in een eerder afgenomen video-interview. "Je leest ook wel eens nieuws over trainingsongevallen. Je staat er voorts niet echt bij stil. Je bent zo druk bezig, er wordt zo hard gewerkt."

MASSASPRINTS OOK GEVAARLIJK

De sportieve bubbel blijft dus behouden, risico's zijn helaas ook een deel van de wielersport. "Het is altijd mogelijk om ten val te komen", beseft Kopecky. "Bij een massasprint aan zeventig kilometer per uur kan ook iedereen ten val komen."

Wel is het zo dat de voorbije maanden zich meerdere zware trainingsongevallen zich voordeden. "Het is nu zo geweest dat Amy op training valt en daardoor jammer genoeg in de situatie is beland waar ze nu in zit. Bernal is er iets beter vanaf gekomen en dan had je nog die Ierse renster (Imogen Cotter red., die ook in een bijna fataal trainingsongeval betrokken was). Over die mogelijke ernstige gevolgen mag je als renster niet te veel nadenken."