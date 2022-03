Na Drive To Survive die F1 opnieuw sexy maakte: Netflix wil docu maken over Tour de France

Heeft u ooit al naar Drive to Survive gekeken? De Netflix-serie over de Formule 1 die achter de schermen gaat bij de ploegen en de rijders, heeft voor een enorme populariteit gezorgd van de autosport. En daar zijn nu ook andere sporten in geïnteresseerd.

In Europa is de F1 het summum van de autosport maar in de VS heeft men bijvoorbeeld de Nascar of Indycar. Door de Netflix-serie Drive to Survive is de Formule 1 echter aan een steile opmars begonnen. De documentaire, die met enige zin voor suspens en drama gemaakt is, doet het enorm goed over heel de wereld.

En dat bracht Netflix op het idee om ook zo'n serie te maken over het wielrennen. Bij ons en in nog enkele andere landen is het wielrennen immens populair, maar dat is zeker niet overal zo. Een Netflix-serie zou er dus voor kunnen zorgen dat de sport mondialer wordt voor het publiek én dat er binnen enkele jaren nog meer renners van overal ter wereld zullen zijn.

De serie zou zich gaan richten op de Tour de France en volgens The Telegraph zou er al met 8 ploegen én de ASO rond de tafel gezeten worden om een format op poten te zetten.