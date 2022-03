Speelt Pidcock verstoppertje? "Ook het hoofd moet nog alert worden"

Tom Pidcock verraste in de Omloop door als enige mee te rijden met Benoot en Van Aert op de Berendries.

Tot zijn eigen verbazing. “Ik was blij verrast dat ik dat kon. Tiesj en Wout waren net terug van een hoogtestage van drie weken. Ze vlogen”, zegt Pidcock aan Het Laatste Nieuws.

Ook in Kuurne-Brussel-Kuurne liet de Brit zich even zien. “Ik voel mij op dit moment beter dan vorig jaar begin maart. Ik zit voor op schema.”

Dan mogen we wel degelijk iets van hem verwachten in de Strade Bianche, al mag hij daar dan wel geen foutjes maken. “In de Omloop zat ik te ver geplaatst aan de voet van de Bosberg. In Kuurne liet ik mij verrassen door Benoot. Fysiek ben ik goed, nu moet ook het hoofd nog alert worden.”

Al is er volgens Pidcock weinig tactiek nodig in de Stade Bianche. “Het verschil wordt enkel gemaakt op de hellingen.”