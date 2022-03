Wielericoon twijfelt over comeback Bernal: "Dit was echt een serieuze valpartij"

Op zijn fiets zit hij niet meer, maar Bradley Wiggins is wel vaak als man op de moto aanwezig in de koers. En ook als man met een mening is hij een graag geziene gast aan de interviewtafel.

In zijn podvast de Bradley Wiggins-show fileert hij zijn voormalige Team Ineos en schat hij de ambities in van sommige renners. Voor Egan Bernal is de prognose van Wiggins alleszins niet zo positief. De Colombiaanse winnaar van de Giro en de Tour kwam enkele weken geleden ten val in een trainingsrit en brak daarbij zo'n twinig botten. Na een succesvolle rugoperatie is Bernal nu aan het revalideren.

"Het lijkt erop dat we hem dit jaar niet zullen moeten verwachten aan de start van een koers, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ik vraag me af of hij er überhaupt in zal slagen om ooit nog een rentree te maken."

"Hij kampte al met rugproblemen en deze valpartij was echt serieus, ik heb zo mijn twijfels", vertelt de voormalige winnaar van de Tour de France bij Team Sky.