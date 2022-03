Adam Hansen (ex-Lotto Soudal) keert op 40ste terug uit wielerpensioen om te werken aan zijn triatlonproject

Adam Hansen is opnieuw wielrenner, min of meer. De ex-renner van Lotto Soudal is op zijn 40ste alvast uit zijn wielerpensioen teruggekeerd om koersen te gaan rijden bij het Oostenrijkse WSA KTM Graz. Voornamelijk met het oog op het deelnemen aan triatlons.

Vanaf 2011 was Adam Hansen een geapprecieerde werkkracht bij de Lotto-ploeg in het internationale wielerpeloton. Liefst tien jaar zou Hansen voor Lotto rijden. Aan het eind van 2020 hing hij zijn fiets aan de haak om zich toe te leggen op triatlons. COMEBACK IN KROATIË Onlangs bereikte Hansen een overeenkomst met WSA KTM Graz, een ploeg uit het internationale circuit. Deze wielerformatie geeft hem de kans om zijn terugkeer te maken in het peloton en die vond voorbije zondag plaats. Hansen deed mee aan de Trofej Poreč, een Kroatische eendagskoers, en kwam als 129ste over de streep. Hansen kan zo het wielrennen onderhouden, wat hem uiteraard ook in triatlons van pas kan komen. Hoogtepunten tijdens zijn wielercarrière zijn het winnen van een etappe in zowel de Vuelta als de Giro.