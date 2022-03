Belg Milan Menten laat Bingoal Pauwels Sauzen WB vieren op Franse bodem

In de schaduw van Parijs-Nice pakte Milan Menten elders op Franse bodem voor Bingoal Pauwels Sauzen WB een mooie overwinning. De GP de la Ville de Lillers werd immers ook gereden, een eendagskoers van 1.2-categorie. Daarin kwam Menten als eerste over de streep.

Dit is het soort koersen waar je je als jong talent al eens kunt onderscheiden. Heel wat Belgische renners hadden er duidelijk hun zinnen op gezet: liefst vijf landgenoten eindigden in de top tien. Na 180 kilometer draaide het uit op een groepssprint van een man of dertig in start-en aankomstplaats Lillers.

MENTEN KLOPT POLLEFLIET

Milan Menten spurtte naar de overwinning, zijn eerste van het seizoen. De 25-jarige Menten hield zo net Gianluca Pollefliet, een youngster van de U23-ploeg van Lotto Soudal, achter zich. De Fransman Jason Tesson werd derde.

Verderop in de top tien zijn er dus nog drie Belgen te bespeuren: Luca De Meester finishte als achtste, Enrico Dhaeye als negende en Thibaut Ponsaerts als tiende.