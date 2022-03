Jumbo-Visma rekent nog op Tiesj Benoot dit voorjaar: "We verwachten dat hij in E3 weer op niveau zal zijn"

De eerste signalen na zijn val waren niet bemoedigend. Toch rekent Jumbo-Visma op Tiesj Benoot om nog een belangrijke rol te vervullen dit voorjaar in dienst van Wout van Aert. Bij de Nederlandse formatie hopen ze eind deze maand weer een sterke Benoot te zien.

"Tiesj Benoot stelt het naar omstandigheden goed", vertelt ploegleider Maarten Wynants aan Sporza. "Het zag er op het eerste moment heel slecht uit: in zijn knie zat een enorm gat. We konden de wonde niet hechten en daarom hebben we snel beslist om hem niet te laten starten in deze Tirreno."

NIET IDEAAL

Innmiddels zijn er al betere tekenen. "Na een goeie nacht ging het al redelijk goed. Tiesj had pijn, maar meer door de schaafwonden, niet door een ontsteking. Natuurlijk is dit niet ideaal voor zijn voorjaar. Hij zou hier de laatste puntjes op de i zetten, maar we verwachten dat hij in de E3 Harelbeke door training weer op niveau zal zijn."

Er moeten nog wel enkele beslissingen genomen worden over hoe zijn conditie weer op peil te krijgen. "Op hoogte gaan of niet, daar moeten we zijn nachtrust en herstel voor afwachten. Hij heeft bewezen dat hij zonder competitieritme top was in het openingsweekend. Ik zou niet weten waarom het nu niet opnieuw zou lukken."