Mag Kopecky op meer hopen na sublieme Strade? "Heb ze ook eens in Giro maar met moeite kunnen volgen op lange klim"

De Strade Bianche winnen, dat kan later wel hét kantelpunt blijken te zijn in de carrière van Lotte Kopecky. De Belgische kampioenen heeft een stap gezet richting de groten in het vrouwenwielrennen.

Ook Anna Van der Breggen, tot vorig jaar nog actief in het peloton als één van de beste rensters ter wereld, was onder de indruk van Kopecky. Ze zat bovendien mee in de ploegwagen van SD Worx die achter Kopecky reed in de slotkilometers van de Strade.

"Dit zegt heel veel over haar capaciteiten die ze heeft, al blijft het ook wat zoeken", vertelt de tweevoudige wereldkampioene bij Sporza. "Dit waren korte, steile hellingen maar wat ze nog over had toont hoe sterk ze is als renster."

De klasssiekers blijven een hoofddoel voor Lotte Kopecky met De Ronde van Vlaanderen als dé hoofdvogel. Toch wil men met Kopecky testen tot waar ze kan reiken. "Er is nog veel te ontdekken en het zal een mooie zoektocht worden. Zo heb ik zelf eens moeite gehad om Lotte te volgen op een klim in de Giro die redelijk lang was", besluit Van der Breggen hoopvol voor de toekomst.