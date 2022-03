De sportieve doelen van de Bataia Brigade: "Op BK ploegentijdrijden voor titel gaan, veel plezier maken"

De Bataia Brigade hoopt mensen te inspireren door de koersbeleving te belichten. Sportieve doelen zijn er natuurlijk ook. Eén doelstelling springt er wat dat betreft bovenuit: Belgisch kampioen worden in het ploegentijdrijden.

Hoe ze bij Bataia hun wielerproject iets breder zien, kunt u HIER nog eens lezen. Daarnaast is het zoals bij andere wielerploegen ook wel een kwestie om een goede kalender uit te stippelen. "We willen ook buiten de landsgrenzen gaan koersen. Onze drie ex-profs zullen hun ervaring zeker gebruiken om de jongere renners tips te geven in de koers. Gravelraces is iets wat we meer willen doen, mountainbikewedstrijden ook."

Aan het wooord is Lucas Vermeire, verantwoordelijke marketing bij Bataia, de fietsenwinkel die de bezieler is achter de wielerploeg. "Met Jari Verstraeten hebben we een goede tijdrijder", gaat Vermeire verder. "Een doel in ons team is ook het BK ploegentijdrijden. Daar willen we voor de titel gaan. Het tijdrijden is ook een tak van het wielrennen die niet altijd in de kijker komt te staan en waar wij dus iets meer op willen focussen."

AMBITIE GEKOPPELD AAN PLEZIER OP DE FIETS

En er is dus grote ambitie. Al is ook die weer gekoppeld aan het plezier op de fiets dat Bataia Brigade hoopt uit te stralen. "We willen op het BK een prijs rijden. Als dat niet lukt, is het ook zo. We gaan ons ook gewoon geweldig amuseren. De weg daarnaartoe - door naar dat doel toe te werken - gaat ons veel plezier bezorgen en ook op het BK zelf gaan we plezier maken."