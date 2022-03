Nieuwe Bataia Brigade-ploeg heeft mooi project: "Het wielrennen breder trekken dan enkel het sportieve"

De nieuwe wielerploeg Bataia Brigade is niet zomaar een wielerploeg. Met een project dat draait om een breder aspect van het wielrennen te belichten en mensen te inspireren, gaat het er tegenaan in 2022. Het is de ploeg van onder meer voormalig profrenner Jef Van Meirhaeghe.

"Het team is eigenlijk een drietal jaar geleden begonnen. Door corona hadden we weinig uitzicht op koersen. Aan een samenwerking met een partner is dan ook een einde gekomen. De renners zijn blijven met kledij van Bataia rijden. Dit jaar is het officiële startschot van de wielerploeg waarbij we deze met Bataia volledig zelf beheren", vertelt Lucas Vermeire, verantwoordelijke voor marketing bij Bataia, aan Wielerkrant.

De Gentse fietsenwinkel Bataia is de drijvende kracht achter Bataia Brigade. "De spaghettiketen Bavet is onze titelsponsor en ook Storex is een belangrijke sponsor. Ons wielerteam draait niet enkel om het koersen. We willen het iets breder trekken dan dat. We willen alles errond, de koersbeleving, in beeld brengen. We gaan dat documenteren met filmpjes. We zijn zelfs in gesprek met een kunstenaar om samen iets te doen."

DRIE EX-PROFS EN TWEE TRIATLETES

Het team bestaat uit elitrenners bij de mannen, Gran Fondo-renners, gravelrijders, een vrouwenteam en twee triatletes. "Charlotte Deldaele is meervoudig Belgisch kampioene. Helle Detavenier is nog maar twee maand bezig, maar heeft het potentieel om het heel ver te schoppen", heeft Vermeire het over de triatletes. Bij de mannen zitten drie ex-profs met Jef Van Meirhaeghe, Brecht D'Haene en Jari Verstraeten.

In het persbericht waarin de ploeg zich voorstelt, zet het het thema van mentaal welzijn op de kaart. "We willen een goed doel, of misschien wel meerdere goede doelen, ondersteunen. De voorbije twee jaar zijn voor veel mensen een mentaal zware periode geweest. Corona is amper voorbij of daar is alweer een nieuwe dreiging. Fietsen kan een uitweg zijn. We willen mensen inspireren om de fiets te nemen en erop uit te trekken."