Snelle Nederlandse aan het feest in Drenthe, Kopecky opnieuw knap op het podium

De Miran Ronde van Drenthe werd een strijd tussen de snelle vrouwen. En aan het eind won ... een Nederlandse.

Tussen Assen en Hoogenveen moesten de rensters meer dan 150 kilometer afleggen, maar aan het einde kregen we wel een machtige sprint.

Wiebes opnieuw aan het feest

Daarin was het de katterappe Lorena Wiebes die haar tweede overwinning in drie dagen pakte, nadat ze eerder ook in Oetingen al de beste was.

Lotte Kopecky - vorige week nog winnares in de Strade Bianche - werd knap derde en doet zo een goede zaak in de strijd om de World Tour. Elisa Balsamo sprintte naar de tweede plek.