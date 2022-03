Belg rondt straf nummertje af in Ronde van Drenthe

Tussen Assen en Hoogeveen stond een dag na de vrouwenkoers ook een race bij de mannen op het programma.

Drie Nederlanders reden lange tijd op kop in de Albert Achterhes Profronde van Drenthe, maar in het slot kwam er alsnog een groepje terug in de kop van de koers.

In een straffe koers met heel wat nijdige hellingen werd uiteindelijk slag om slinger aangevallen vanuit een kopgroep.

Straf nummertje

Niemand raakte weg, tot Dries Van Gestel op een dikke drie kilometer van het einde er plots vandoor ging en een straf nummertje af wist te ronden.

In de sprint voor plek twee haalde de Hongaar Peak het van Hofstetter, Roosen en Bloem. Dries De Bondt werd tweede Belg op de achtste plaats.