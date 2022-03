Jonge Ardense sprinter van Lotto heeft ook hart voor het Vlaamse werk: "Mijn droomkoers: de Ronde van Vlaanderen"

Een van de troeven van Lotto in Nokere is een jonge Ardense sprinter. De Ronde van Vlaanderen is de droomkoers van Arnaud De Lie. Eerst maar eens Nokere Koerse proberen te winnen.

Arnaud De Lie viert ook uitgerekend vandaag zijn 20ste verjaardag. Met zijn zeges in Trofeo Playa de Palma-Palma en de GP Jean-Pierre Monsré ontpopte De Lie zich al tot een sprintsensatie. "De explosiviteit van Caleb Ewan heb ik niet", vertelt De Lie in HLN. Ik hou eerder van harde, langgerekte sprints. Beetje à la Tom Boonen, die zichzelf vaak van heel ver lanceerde en zijn inspanning volhield." SAMEN KOERSEN MET SUPERSTER Als sprinter mag De Lie dus zowat gezien worden als de nieuwe Boonen. "Puur morfologisch leun ik meer aan bij zijn profiel dan bij dat van Gilbert." Het is niet voor niets dat De Lie die naam laat vallen: als kind had hij posters van Phil op zijn kamer. "Ik zag hem als een superster. En nu fiets ik samen met hem, in zijn allerlaatste profseizoen, samen in hetzelfde team. Wat een eer." De Lie heeft ook al nagedacht hoe hij zijn carrière verder ziet evolueren. "Ik ben een sprinter, maar mijn hart klopt ook voor de Vlaamse klassiekers. Meer dan voor het Ardennenwerk, waar ik niet echt voor gebouwd ben. Mijn droomkoers: de Ronde van Vlaanderen. En mag ik nog een joker gebruiken? Parijs-Roubaix ook, in dat geval."