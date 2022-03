Kan Ineos nog etiket van beste rondeploeg claimen? "UAE en Jumbo-Visma genieten er best van, dat blijft niet duren"

Jarenlang stond het buiten kijf dat Ineos (vroeger Sky) de beste rondeploeg was. Jumbo-Visma en UAE zorgen op dat vlak voor sterke concurrentie en lijkt het momenteel gewoon beter te doen.

Mede door de sterkte van de kopmannen, maar ook in de breedte maken die teams momenteel meer indruk dan Ineos. "Ik denk nog altijd dat we het beste team in het peloton zijn", maakt Richie Porte zich echter sterk in een gesprek met VeloNews. "G (Thomas, red.) is ziek, Carapaz is ziek en dan heb je nog dat wat gebeurt is met Egan Bernal. Het goede nieuws is dat hij terug op de fiets zit."

GEBREK AAN FITTE KOPMANNEN

Ondertussen is er wel een gebrek aan fitte kopmannen. "Het is moeilijk om niet de luxe te hebben om een Bradley Wiggins of Christopher Froome in de ploeg te hebben, van wie je wist dat er 99% kans was dat ze het gingen afmaken." Ondertussen lijkt bij de grote rivalen alles te lukken. "UAE en Jumbo-Visma genieten er best van, dat blijft niet duren."

Richie Porte gelooft dus nog altijd sterk in het potentieel van Ineos Grenadiers. Ik denk dat deze ploeg in de toekomst opnieuw dé topploeg zal zijn", besluit de Australiër.