Mark Cavendish dankt zege aan ploegwerk: "Mijn naam naast enkele grote klimmers"

QuickStep-Alpha Vinyl heeft in Milaan-Turijn Mark Cavendish op knappe wijze aan de overwinning geholpen.

Milaan-Turijn was opnieuw een sprintkoers en dat heeft Mark Cavendish zeker begrepen. “Dit was het perfecte team voor een eendagskoers en ze hebben me in ideale omstandigheden naar de meet geloodst. We hebben nooit gepanikeerd. De sprintploeg is vaak op pad met Fabio Jakobsen, nu kreeg ik nog eens de mogelijkheid om mijn kans te gaan.”

Michael Morkov zette de Brit op perfecte wijze af. “Hier ben ik heel blij mee. Het is niet altijd gemakkelijk, in een eendagkoers heb je maar één kans. Vandaag werd een solide ploeg naar hier gestuurd en je ziet meteen hoe geweldig ze zijn.”

“Ik koers hier voor het eerst en win hier meteen. Dat dit meer een klassieker voor de sprinters is dan Milaan-Sanremo, maakt me niet uit. Milaan-Sanremo won ik al (in 2009), deze niet. Als je ziet wie hier allemaal op het palmares staat, ben ik trots dat mijn naam daar nu ook tussen staat. Dit is niet altijd een koers voor sprinters en het is wel leuk dat mijn naam naast die van enkele grote klimmers staat.”