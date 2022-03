Milaan-Turijn is nieuwe mijlpaal voor Greg Van Avermaet

Greg Van Avermaet neemt voor de eerste keer deel aan Milaan-Turijn en dat wordt een mijlpaal in zijn carrière.

Het is voor de 36-jarige Greg Van Avermaet de honderdste unieke profwedstrijd waaraan hij deelneemt. Milaan-Turijn is normaal een najaarskoers, maar kreeg een nieuwe datum.

“Na de Tirreno blijf ik altijd in Italië om Sanremo voor te bereiden en omdat de ploeg startte in Milaan-Turijn, besloot ik om deze wedstrijd te gebruiken als extra training”, vertelt Van Avermaet aan HLN.

Omdat de klim van de Superga uit het parcours geschrapt werd is dit iets voor sprinters geworden. “Wegens het zware parcours had ik geen hoge verwachtingen, maar het mocht iets meer zijn. Ik hoop vooral dat het mij beter zal maken in functie van de voorjaarsklassiekers.”