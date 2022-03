Quick-Step Alpha Vinyl moet nog een wijziging doorvoeren: Jakobsen nu enige sprinter in Milaan-Sanremo

Bij de bekendmaking van de selectie bleek al dat Julian Alaphilippe verrassend genoeg niet aan de start komt omdat hij ziek is. Sowieso een aderlating. Quick-Step had dan wel nog twee snelle mannen om in La Primavera op te stellen: Fabio Jakobsen en Davide Ballerini.

Nu de ziekte n de ploeg zit, blijkt dat ook Ballerini moet passen voor Milaan-Sanremo. De Italiaan die vorig jaar de Omloop won, is er zaterdag dus ook niet bij. Dat betekent dat Quick-Step wellicht echt wel alles op de debuterende Jakobsen moet zetten.

Another change in our @Milano_Sanremo line-up: due to illness, @ballero_94 won’t take the start anymore.



He will be replaced by French Champion @remicav.



Photo: @GettySport pic.twitter.com/xs9bvDEZHo