De Bondt miste net dat tikkeltje om de zege te pakken: "Altijd gedacht dat we groep Roglič zouden teruggrijpen"

Nadat Primož Roglič mee de koers kleurde tot diep in de finale, ging Dries De Bondt vol zijn kans in de groepssprint. De renner van Alpecin-Fenix moest het stellen met de tweede plek.

De Bondt klopte dan ook op zijn stuur van ontgoocheling bij de aankomst in de GP de Denain. "Ik heb het wiel van Walscheid genomen", vertelde De Bondt aan Sports 59/62. "Ik dacht dat dat het juiste was. Ik had misschien langer kunnen wachten om de sprint in te zetten, want nu kwam je al snel in de wind. Ik kwam quasi op gelijke hoogte van hem, maar in de laatste honderd meter kon ik hem niet meer remonteren."

GEEN GROTE VOORSPRONG VOOR KOPGROEP

De Bondt vreesde nooit om enkel voor de tweede plek te rijden. "Ik heb altijd gedacht dat we de kopgroep met Roglič gingen teruggrijpen, want het is niet dat ze een bonus van twee minuten hadden. Er waren niet veel ploegen vertegenwoordigd in die groep. Daar had ik dus geen schrik voor."

Dat had hij goed ingeschat, maar uiteindelijk eindigde hij dus toch nog op de meest ondankbare plek. "In de sprint vond ik dus het wiel van Walscheid, maar ik bleek niet in staat om hem te remonteren."