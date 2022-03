Merlier moet na zege van vorig jaar in Bredene Koksijde Classic nu vrede nemen met podium, winst is voor UAE

Opnieuw koers op Vlaamse wegen met de Bredene Koksijde Classic. Tim Merlier ging als titelverdediger van start. Dit jaar geraakte hij niet verder dan een podiumplek, Ackermann won.

Na zijn overwinning in Nokere Koersel verscheen Tim Merlier met veel vertrouwen aan de start. Toen het koersverloop in de richting van een massaspurt evolueerde, zal de hoop op een nieuw succes zeker opgelaaid zijn bij Alpecin-Fenix. Een verrassing was dit overigens niet.

Het was niet Merlier die als eerste van de grote namen aanzette, wel Pascal Ackermann. Die gokte erop dat hij zijn inspanning kon volhouden tot aan de streep en kreeg gelijk. Hofstetter en Merlier moesten genoegen nemen met plaatsen twee en drie.

Voor Pascal Ackermann zal dit een geweldige ontlading zijn, want hij heeft een moeilijke periode achter de rug. Eind vorig jaar ruilde de Duitser Bora-Hansgrohe voor UAE en nu is hij bij zijn nieuwe ploeg dus aan het feest.