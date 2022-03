Van drank en drugs naar WK veldrijden: het fantastische verhaal van Costa Ricaanse crosser nu ook in een boek

In januari stond hij nog op het WK veldrijden. Het fantastische verhaal van de Costa Ricaanse crosser Felipe Nystrom spreekt tot de verbeelding. Een periode van drank en drugs ruilde hij in voor topsport.

Zijn biologische vader heeft hij nooit gekend. Zijn stiefvader sloeg hem tijdens zijn jeugd. Een babysit misbruikte hem seksueel. Na het ontdekken van het nachtleven volgde een periode van drank en drugs. En zeven zelfmoordpogingen. Het is haast niet te bevatten wat Felipe Nystrom allemaal heeft meegemaakt.

CHASING LINES

Het staat allemaal in Chasing Lines, het boek van Roman Van Strubarq, een kinesitherapeut en osteopaat uit Keerbergen. Chasing Lines is zijn tweede boek en kwam uit in februari. Het vertelt het verhaal van de dramatische jeugd van Felipe Nystrom en hoe zijn liefde voor de fiets hem langzaamaan uit het dal sleurt en richting de topsport stuwt.

En zo stond Nystrom op 30 januari 2022 aan de start van het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Nystrom kwam als 35ste over de streep, maar zijn deelname was al een overwinning op zich.